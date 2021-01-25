Повідомлено про підозру двом чоловікам, які вирубали дуби і завдали ₴750 тис. збитків (фото)

За процесуального керівництва Чугуївської місцевої прокуратури повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом незаконної порубки дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Як розповів в. о. керівника місцевої прокуратури Едуард Миргородський, досудовим розслідуванням встановлено, що двоє чоловіків за попередньою змовою незаконно вирубали 93 дуби на території Вовчанської міської об’єднаної територіальної громади. Загальна сума завданих збитків складає 750 тис. грн.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції № 1 (м. Вовчанськ) Чугуївського районного управління поліції, оперативний супровід здійснюють співробітники відділу в м. Чугуєві Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури