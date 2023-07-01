Повідомлено про підозру двом російським окупантам, які торік з танка обстрілювали село на Харківщині (фото)
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом російським військовим за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокуратура у взаємодії з СБУ ідентифікували ще двох російських воєнних злочинців. Ними виявились 20-річний навідник-оператор танка та 21-річний командир танка. Обидва — рядові 1-ого танкового взводу 1-ої танкової роти 1-ого танкового батальйону 138-ої окремої гвардійської мотострілкової Красносільської ордена Леніна Краснознаменної бригади.
За даними слідства, наприкінці квітня минулого року вони перебували у складі екіпажу танка з написом «За правду», курсуючи уздовж дороги у напрямку виїзду з с. Верхня Роганка у сторону с. Шестаково.
Зупинившись, вони прямою наводкою здійснили обстріл по цивільній інфраструктурі села Верхня Роганка Харківського району.
У результаті виконання бойового наказу та здійснення щонайменше 4-х пострілів осколково-фугасним снарядом із 125-мм танкової гармати відбулось влучання артилерійських снарядів по житлових будинках. Помешкання були повністю зруйновані, сім’ям довелось евакуюватись до інших населених пунктів.
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.
Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.
Харківська обласна прокуратураTweet