Повідомлено про підозру двом жителям Прилуччини, які перешкоджали законній діяльності ЗСУ

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом жителям Прилуцького району у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, один з підозрюваних записував та поширював на особистому YouTube-каналі відеоролики, в яких надавав рекомендації щодо застосування насильства як одного з методів перешкоджання законній діяльності співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки при здійсненні ними оповіщення та призову громадян на військову службу під час мобілізації. Він закликав мати при собі та застосовувати будь-які підручні засоби для залякування і знешкодження представників ТЦК та СП, запевняючи, що подібні дії залишаться безкарними.

Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено наявність в опублікованих матеріалах висловлювань із закликами до застосування насильства відносно співробітників ТЦК та СП.

Наразі чоловіка затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Інший підозрюваний адміністрував групу у месенджері «Viber», де розміщувалася детальна інформація про місцезнаходження працівників ТЦК та СП, які здійснювали оповіщення громадян призовного віку про мобілізаційні заходи. Також він самостійно розміщував повідомлення про переміщення представників військкомату, слідкував за повідомленнями користувачів у чаті, видаляв зайві та блокував користувачів, які систематично порушували правила групи.

Вказаними діями підозрювані створювали перепони для укомплектування ЗСУ та інших військових формувань, ведення військового обліку призовників, військовозабов’язаних і резервістів.

Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури