Повідомлено про підозру двом зрадникам, які воюють проти України на Херсонському напрямку
Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру механізованої роти та начальнику відділення зв’язку, які у 2014 році перейшли на бік ворога.
Після захоплення окупантами військової частини в АР Крим офіцери відмовилися передислокуватись до Миколаєва й присягнули на вірність агресору.
Батьки зрадників живуть на Полтавщині та Черкащині, а їх сини воюють проти України у складі збройних сил рф на Херсонському напрямку. Один на посаді командира 2 мотострілецької бригади, а інший начальник зв’язку 126-й окремій бригаді берегової оборони.
Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та заочно повідомили колишнім українським офіцерам про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.