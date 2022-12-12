Повідомлено про підозру двом зрадникам, які воюють проти України на Херсонському напрямку

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру механізованої роти та начальнику відділення зв’язку, які у 2014 році перейшли на бік ворога.

Після захоплення окупантами військової частини в АР Крим офіцери відмовилися передислокуватись до Миколаєва й присягнули на вірність агресору.

Батьки зрадників живуть на Полтавщині та Черкащині, а їх сини воюють проти України у складі збройних сил рф на Херсонському напрямку. Один на посаді командира 2 мотострілецької бригади, а інший начальник зв’язку 126-й окремій бригаді берегової оборони.

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та заочно повідомили колишнім українським офіцерам про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Офіс Генпрокурора