Повідомлено про підозру «директору республіканського козачого кадетського корпусу», який пропагує вступ до окупаційної армії серед молоді Луганщини

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, восени 2022 року луганчанин почав співпрацювати з ворогом.

Представники держави-агресора запропонували йому стати «т.в.о. директора державної загальноосвітньої установи «лнр» «республіканський козачий кадетський корпус імені маршала авіації Олександра Єфімова», з подальшим призначенням на посаду директора.

Окупаційна влада відкрила цей заклад у жовтні 2014 року в межах державної політики, спрямованої на мілітаризацію українських дітей і підлітків на захоплених територіях та їх ідеологічне виховання за програмами «козацтва».

Фігурант дотепер керує на вказаній посаді.

У закладі освіти проводяться навчання з управління БПЛА, виховні роботи за участю учасників бойових дій рф, стройові дефіле.

«Директор» регулярно проводить зустрічі з представниками «Луганського відділення «союзу добровольців Донбасу», «козачою бригадою «терек» та іншими російськими воєнізованими організаціями та формуваннями, під час яких пропагує молодь брати участь у «спеціальній воєнній операції» проти України.

Таким чином, підозрюваний, в порушення вимог ст. 51 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни забезпечує організацію та здійснення пропаганди серед дітей тимчасово окупованої території Луганської області до вступу на військову службу до зс рф та підконтрольних їй воєнізованих формувань.

Наразі вирішується питання щодо оголошення його у розшук та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури