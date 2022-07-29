Повідомлено про підозру ексдепутату сільради на Харківщині, який допомагав окупаційним військам

За скоєне підозрюваному може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Поліцейські продовжують проводити заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які співпрацювали з ворогом.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області та слідчі обласного управління СБУ встановили причетність колишнього депутата сільської ради до колабораційної діяльності.

Зокрема встановлено, що після окупації села військовими рф фігурант добровільно передав їм транспортні засоби.

28 липня на підставі отриманих доказів ексдепутату повідомили підозру ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність шляхом передачі матеріальних ресурсів) Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками оперативно-розшукового відділу четвертого прикордонного загону під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Національна поліція України