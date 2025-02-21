Повідомлено про підозру ексголові «Оператор ГТС», який завдав понад ₴18 млрд. збитків держбюджету та на підставі фіктивного відрядження втік за кордон

Злочинні дії колишнього гендиректора держпідприємства викрили слідчі поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2021 році компанія-монополіст, яка транспортує природній газ споживачам України та країнам Європейського союзу, під керівництвом посадовця отримала 20 млрд грн чистого прибутку, 90% з яких мала сплатити до держбюджету у якості дивідендів.

Втім, підозрюваний, через неналежне виконання своїх службових обов’язків, прийняв рішення не розподіляти доходи та не спрямовувати кошти товариства у бюджет країни, внаслідок чого державі було завдано матеріальних збитків на суму понад 18 млрд грн.

Невдовзі, після того, як наглядова рада товариства у вересні 2022 року звільнила порушника через незадовільну роботу стратегічного підприємства, він вніс недостовірні данні до наказу нібито про своє службове відрядження до Відня та виїхав за межі країни.

Наразі правопорушнику заочно оголошено про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ – неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та за ч. 1 ст. 366 ККУ – складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. За вчинене підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва