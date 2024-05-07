Повідомлено про підозру експосадовцям Держгеокадастру на Миколаївщині, які незаконно роздали понад 20 га землі

Працівники ДБР повідомили про підозру трьом колишнім начальникам ГУ Держгеокадастру у Миколаївській області, які незаконно видали під приватизацію земельні ділянки.

Упродовж тривалого часу керівники ГУ Держгеокадастр у Миколаївській області без проведення належних перевірок видавали накази про безоплатну передачу у власність земельних ділянок особам, які раніше вже скористалися правом безоплатного отримання ділянки.

Слідством виявлено 11 фактів незаконної передачі землі загальною площею понад 20 га.

Наразі на вказані земельні ділянки накладено арешт.

ДБР