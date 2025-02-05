Повідомлено про підозру експосадовцям теплоенергетичних підприємств, які «нагрілись» за рахунок містян на мільйони гривень

За процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом ексвисокопосадовцям теплоенергетичних підприємств обласного центру.

Їм інкримінують: керівнику комерційного товариства – привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України), а директору комунального підприємства – службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, керівник комерційного підприємства упродовж 2021- 2022 років шляхом умисного заниження втрат теплової енергії в магістральній тепловій мережі заволодів коштами територіальної громади міста в особливо великих розмірах.

При цьому через неналежне виконання службових обов’язків тодішній керівник комунального підприємства, яке займається виробництвом теплової енергії та формує тарифи для мешканців Івано-Франківська, не переконався у достовірності наданих товариством відомостей щодо показників втрат протранспортованої від котельні теплової енергії, що призвело до викривлення показників отриманого містянами тепла.

Внаслідок таких злочинних дій керівника товариства комунальне підприємство недоотримало 4,5 млн грн на відшкодування витрат теплової енергії, а споживачі переплатили понад 7,5 млн грн за фактично отриману кількість (Гкал) тепла.

За клопотанням прокурорів фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області спільно зі співробітниками Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура