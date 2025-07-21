Повідомлено про підозру гендиректору російської держкорпорації «Ростех» та одному із помічників керівництва держави-агресора

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру генеральному директору російської державної корпорації «Ростех» та відомому російському підприємцю – президенту футбольного клубу ЦСКА (Москва) в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 КК України).

За даними слідства, у 2019 році підозрювані сприяли вищому політичному керівництву держави-агресора у встановленні контролю рф над територією та населенням окупованого Криму у сфері енергетики. Це робилось для забезпечення генерації електроенергії військових частин і підрозділів, які задіяні у збройній агресії проти України, шляхом будівництва та введення в експлуатацію Балаĸлавської (Севастопольская ПГУ-ТЭС) і Таврійської ТЕС (Симферопольская ПГУ-ТЭС).

Також підозрювані долучили підприємство «АО «КБАЛ ім. Л.Н. Кошкіна» до переліку організацій, які приєдналися до єдиного положення про закупівлі державної корпорації «Ростех», з метою організації виготовлення різних видів патронів, а також постачання технологій та обладнання для їх виробництва.

Внаслідок цього з 2022 року по теперішній час до підрозділів збройних формувань рф постачаються бойові припаси.

Гендиректор «Ростех» прозвітував прем’єр-міністру рф про роботу державної корпорації за 2022 рік на офіційному каналі уряду рф у відеохостингу YouTube, під час якого, відповідно до висновку комісійної судової лінгвістичної експертизи, виправдовував збройну агресію рф проти України.

Йому також інкриміновано ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу ТУ ДБР у м. Києві.

Офіс Генерального прокурора