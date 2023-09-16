Повідомлено про підозру головреду окупаційної газети з Луганщини, який публічно закликав брати участь у псевдореферендумі
За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру головному редактору незаконно створеного газетного видання, яке розповсюджується на тимчасово окупованій території.
Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України).
За даними слідства, підозрюваний – колишній головний редактор однієї з газет Сватівського району Луганської області. Він публічно закликав громадськість взяти участь у голосуванні за приєднання тимчасово окупованої частини Луганщини до складу держави-агресора.
За допомогою соціальних мереж та телеграм-каналів підозрюваний поширював відеоролики за «возз’єднання з росією».
Судова лінгвістична експертиза підтвердила наявність у відеозаписах заклику до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України шляхом приєднання територій України до складу рф.
Досудове розслідування здійснюють слідчі в Управління СБУ в Чернігівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.