Повідомлено про підозру групі осіб, причетним до привласнення коштів, виділених на ремонт спортшколи

Директора закладу та керівника компанії-підрядника викрили слідчі відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління, спільно з оперативниками відділу захисту інтересів суспільства та держави поліції Львівщини, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, у 2019 році директор Львівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи уклав договір про проведення робіт з реконструкції спортивного залу закладу з керівником компанії-підрядника, 35-річним жителем міста Червоноград.

У вказаних документах вартість виконаних робіт була значно завищена. Надалі керівництво спортивної школи переказало на рахунок підприємства гроші, в результаті чого зловмисники заволоділи коштами у сумі 272,5 тисячі гривень.

22 лютого слідчі повідомили керівнику компанії-підрядника про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 (Службове підроблення, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей — позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Його співучаснику правоохоронці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та у службовому підробленні в січні.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області