Повідомлено про підозру групі осіб, які зайняли керівні посади в «Гєнічєском отдєлє міліції»

Серед підозрюваних – ексначальник охорони приватної фірми, колишні правоохоронці, які у різний час були звільнені зі своїх посад. За співпрацю з окупантами «сіли у крісла» керівників незаконного правоохоронного органу. Їм загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Зібрали докази причетності громадян до колабораційної діяльності оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з працівниками Львівської обласної прокуратури.

За даним слідства, з березня по травень 2022 року четверо громадян України, знаходячись на території окупованого збройними силами російської федерації м. Генічеськ Херсонської області, пішли на співпрацю з окупаційною владою та добровільно погодилися обійняти посади керівного складу псевдо правоохоронного органу. А саме — начальник, заступники начальника та керівник кадрового підрозділу.

Ці особи займалися підбором кандидатів та співробітників до «міліції», охороною заходів, які проводились окупаційною адміністрацією, а також виконували інші псевдо «правоохоронні функції» на території міста.

На підставі отриманих доказів фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Серед підозрюваних – ексначальник охорони приватної фірми, колишні правоохоронці, які у різний час були звільнені зі своїх посад.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України