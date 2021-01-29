Повідомлено про підозру харків’янин, в якого вилучили понад 80 кг канабісу (фото)
За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 1 повідомлено про підозру чоловіку за фактом незаконного зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).
За інформацією в. о. керівника місцевої прокуратури Катерини Шевцової, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Харкова зберігав наркотичні засоби на території власного помешкання, розташованого в Холодногірському районі міста.
29 січня 2021 року в ході проведеного обшуку виявлено та вилучено понад 80 кг канабісу, а також приладдя для виготовлення, фасування та подальшого збуту наркотичних засобів.
Вказаного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Наразі у кримінальному провадженні призначено судово-хімічні експертизи.
Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Пресслужба Харківської обласної прокуратуриTweet