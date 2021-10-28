Повідомлено про підозру харків’янину, який зберігав арсенал зброї та боєприпасів (фото)

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 42-річному харків’янину за фактом зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що 42-річний чоловік звернувся із заявою до одного з управлінь поліції ГУНП в Харківській області про те, що знайома йому особа за місцем мешкання та в інших приміщеннях зберігає вогнепальну зброю і вибухові пристрої. Проте у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що заявник, ввівши в оману працівників правоохоронних органів, сам незаконно зберігав зброю, бойові припаси та вибухівку.



Під час обшуку місця проживання та автомобіля 42-річного чоловіка виявлено та вилучено автомат АКС-74, 1175 патронів, 3 споряджені обойми патронами, травматичний пістолет системи «Наган», помпову рушницю «Hatson», 35 мисливських патронів, 48 патронів травматичної дії та предмет, схожий на кастет.



Окрім цього, в орендованому чоловіком гаражі виявлено та вилучено предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій.

27 жовтня 2021 року чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури