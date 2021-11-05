Повідомлено про підозру харків’янину, який зберігав велику кількість PVP з метою збуту

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру харків’янину за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у особливо великих розмірах, вчиненого повторно (ч. 3 ст. 307 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що 32-річний харків’янин, у відношенні якого районним судом м. Харкова вже розглядається обвинувальний акт за збут наркотичних засобів, належних висновків для себе не зробив та продовжив займатися незаконною діяльністю.

Так, на початку листопада 2021 року за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено три полімерних пакунки з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено – «PVP», загальною вагою близько 100 грам.

Харківська обласна прокуратура