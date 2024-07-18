Повідомлено про підозру іноземцю, який пограбував киянку у Солом’янському районі столиці

Чоловік на зупинці громадського транспорту зірвав з шиї потерпілої золотий ланцюжок та втік. Менш ніж за годину правоохоронці розшукали та затримали чоловіка, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

До Солом’янського управління поліції звернулась 55-річна місцева мешканка, яка повідомила що на зупинці громадського транспорту до неї підійшов невідомий зірвав з шиї киянки золотий ланцюжок й втік. За вказаною адресою оперативний черговий негайно направив слідчо-оперативну групу та оперативних працівників територіального управління поліції.

На місці поліції правоохоронці поспілкувавшись із заявницею отримали прикмети нападника й напрямок його руху. Впродовж тридцяти хвилин поліцейські розшукали та затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився неодноразово судимий за вчинення аналогічних злочинів 44-річний іноземець.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру. Наразі слідчі клопочуть перед судом про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва