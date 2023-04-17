Повідомлено про підозру інтернет-агітатору із Закарпаття, який поширював в соцмережі дописи на підтримку російських окупантів

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у розповсюдженні матеріалів, що містять виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, а також заклики до зміни меж державного кордону (ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 110 КК України).

За даними слідства, упродовж 2022 року чоловік систематично розміщував у соцмережі публікації з наративами російської пропаганди.

Він зазначав про українців як про «нацистів», розповідав про «заводи біологічної зброї та офіцерів НАТО», які нібито базувалися на «Азовсталі».

Підозрюваний прославляв росію та військове командування її збройних сил. Наголошував, що країна-агресор незабаром «законно поверне собі» частину українських територій.

Інтернет-агітатор стверджував, що Закарпаття – це не Україна.

Також фігурант підтримував проведені на тимчасово окупованих територіях псевдореферендуми та визнавав їх «результати».

За результатами судово-лінгвістичної експертизи встановлено, що дописи мають ознаки вчинення кримінальних правопорушень.

Під час обшуків помешкання чоловіка вилучено технічні засоби, які є доказами протиправної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора