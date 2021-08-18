Повідомлено про підозру керівнику відділу кіберполіції на Прикарпатті, який вимагав хабар у потерпілого

Слідчі Територіального управління ДБР Львова за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру керівнику Івано-Франківського відділу Департаменту кіберполіції.

На початку квітня двох його підлеглих – старшого інспектора та інспектора відділу протидії кіберзлочинності – затримали під час отримання хабаря у сумі 150 тисяч гривень.

Поліцейські здійснювали оперативний супровід у справі про викрадення кібершахраями 900 тисяч гривень з банківського рахунку громадянина.

Вони пообіцяли потерпілому повернути усі кошти, але за умови, що той дасть їм за це 150 тисяч гривень.

Як встановили слідчі ДБР, керівник відділу організовував повернення коштів потерпілому і схиляв через підлеглих до хабаря саме керівник відділу.

Передача коштів відбувалася в будівлі відділу Кіберполіції. Поліцейські наказали потерпілому покласти гроші у смітник. Під час обшуку кошти знайшли і вилучили.

Керівника відділу підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Раніше слідчі ДБР вже повідомили про підозру двом іншим фігурантам.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура, оперативний супровід — ДБР та СБУ.

ДБР