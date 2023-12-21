Повідомлено про підозру керівнику КП, який на 24 млн. завищив вартість оренди техніки під час будівництва Подільського мосту

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

Йому інкриміновано службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у квітні 2017 року між КП та генпідрядником укладено договір генпідряду щодо виконання робіт по об’єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

У червні 2023 року між КП, генпідрядником та підрядною організацією були підписані акти приймання виконаних будівельних робіт з витратами на експлуатацію машин, дизельних компресорів, кранів, насосів, бурової установки за завищеними цінами.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи завищення витрат на оренду техніки становить понад 24 млн грн.

Також встановлено, що кошти були перераховані на підприємства з ознаками фіктивності під виглядом закупівлі господарських товарів та запчастин для переведення в готівку і розподілу між фігурантами.

З метою забезпечення відшкодування збитків на рахунки всіх задіяних в оборудці підприємств накладено арешти.

Раніше цьому посадовцю прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості за іншим фактом протиправної діяльності під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро (ч. 2 ст. 367 КК України).

У ході слідства буде надана оцінка діям інших учасників злочину.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора