Повідомлено про підозру керівниці поліграфічного підприємства з Луганщини, яка веде бізнес з окупантами

За процесуального керівництва Сватівської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру керівниці товариства.

Їй інкриміновано провадження господарської діяльності у взаємодії з державою- агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після захоплення окремих територій Луганської області, жителька Луганська, керівниця декількох підприємств з надання поліграфічних послуг, почала підтримувати ворога.

Навесні 2015 року жінка перереєструвала одне з товариств у так званих «державних органах лнр».

Підприємство займається друком «республіканських» газет і журналів, які поширюють серед місцевого населення антиукраїнські настрої.

У подальшому, підозрювана зареєструвала компанію у «міжрайонній інспекції федеральної податкової служби №1 по лнр», щоб сплачувати податки в казну держави-агресора.

Крім того, уклала договір оплатного надання послуг з так званою «центральною виборчою комісією лнр» для друку «бюлетенів» під час псевдореферендуму. Загальна кількість примірників склала 1 360 000 штук.

Надалі, жінка продовжила протиправну діяльність шляхом друкування документації для дошкільних та шкільних закладів «лнр», які працюють за російським законодавством.

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)