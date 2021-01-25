Повідомлено про підозру керуючому санацією Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство»

Протиправні дії підозрюваного призвели до збитків у понад 17 мільйонів гривень.

Причетність особи до протиправної діяльності встановили слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, у 2018 році керуючий санацією Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» продав майно компанії за заниженою вартістю поза межами установлених судом строків санації. У наслідок дій останнього державі було завдано збитків на суму в понад 17 мільйонів гривень.

22 січня керуючому санацією правоохоронці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.

Наразі до суду направлені клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України