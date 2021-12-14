Повідомлено про підозру киянину, який намагався пограбувати магазин в Оболонському районі столиці

На час досудового розслідування чоловік перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. За скоєне йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що в одному з торговельних центрів на Оболонському проспекті невідомий намагався пограбувати магазин. На вказану адресу прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції.

У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що правопорушник зайшов до примірочної з новим одягом, далі зірвав зі штанів товарну кліпсу, заховав її та викрадене у рюкзак, після чого попрямував до виходу. Але проходячи через сигнальні рамки спрацювала сигналізація. Зловмисник намагався втекти із поцупленим майном, проте його наздогнав охоронець.

Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1986 року народження.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України – замах на грабіж. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва