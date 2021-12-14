Повідомлено про підозру киянину, який намагався пограбувати магазин в Оболонському районі столиці

Опубликовано

На час досудового розслідування чоловік перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. За скоєне йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що в одному з торговельних центрів на Оболонському проспекті невідомий намагався пограбувати магазин. На вказану адресу прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Возможно, это изображение (1 человек)

У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що правопорушник зайшов до примірочної з новим одягом, далі зірвав зі штанів товарну кліпсу, заховав її та викрадене у рюкзак, після чого попрямував до виходу. Але проходячи через сигнальні рамки спрацювала сигналізація. Зловмисник намагався втекти із поцупленим майном, проте його наздогнав охоронець.

Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1986 року народження.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України – замах на грабіж. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Like

Метки:

Читайте также: