Повідомлено про підозру киянину, який тяжко поранив перехожого

Зловмисник підійшов до потерпілого та попросив пригостити цигаркою, однак той йому у проханні відмовив. У подальшому між чоловіками виник конфлікт, під час якого фігурант вдарив опонента ножем у живіт. Бійку вчасно помітили правоохоронці, які розборонили учасників конфлікту та викликали лікарів.

Під час патрулювання території Подільського району співробітники полку поліції особливого призначення №1 на вулиці Вишгородській помітили бійку між двома чоловіками. Правоохоронці негайно втрутились у бійку та розборонили чоловіків, після чого викликали на місце лікарів і слідчо-оперативну групу.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські встановили, що до потерпілого підійшов невідомий, який попросив пригостити цигаркою, однак чоловік відмовив у проханні незнайомцю. Далі між ними виникла бійка, у ході якої фігурант вдарив опонента ножем у живіт.

Слідчі з місця події вилучили знаряддя вчинення злочину та затримали 28-річного місцевого мешканця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські встановили, що затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом, шахрайство та крадіжки.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури порушнику повідомлено про підозру та суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва