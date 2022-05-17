Повідомлено про підозру киянину, який у Інтернеті підтримував збройну агресію російської федерації

Фігурант розміщував публікації у соціальні мережі, в яких виправдовував, визнавав правомірними злочинні дії держави-агресора проти України. За цей злочин чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві за оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили чоловіка, який виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію російської федерації. Ним виявився мешканець столиці, 1954 року народження.

Як розповів слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління столичної поліції Едуард Кріштоф-Боровскі, у ході досудового розслідування правоохоронці виявили у соціальній мережі публікації на сторінці фігуранта:

«Правопорушник поширював публікації, в яких містилось виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України. Ми встановили місцеперебування чоловіка та провели обшук у його помешканні на проспекті Миколи Бажана. У результаті вилучено планшет та ноутбук, через які він здійснював свою злочинну діяльність».

Наразі правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України, представників збройних формувань російської федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих російською федерацією, а також представників окупаційної адміністрації російської федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.

Також слідчі за погодженням з Київською міською прокуратурою готують клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Йому загрожує обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва