Повідомлено про підозру киянину, який вчинив напад на співробітника патрульної поліції

Потерпілу доправили до медичного закладу з травмою голови та струсом мозку. Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

На спецлінію 102 н від мешканки будинку на вулиці Йорданській надійшло повідомлення про те, що у під’їзді невідомий чоловік стукає у двері та кричить. На вказану адресу виїхав екіпаж патрульних поліцейських.

У коридорі правоохоронці виявили незнайомця, який намагався втекти. При цьому чоловік штовхнув поліцейського та вдарив його напарницю. Потерпілу з травмою голови госпіталізували до медичного закладу.

Для з’ясування обставин зловмисника доставили до Оболонського управління поліції, ним виявився 49-річний киянин. Чоловік розповів, що приходив до товариша, з яким разом вживали алкогольні напої. Правопорушника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва