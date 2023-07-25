Повідомлено про підозру колаборанту, причетному до захоплення агропідприємств «Агротон» та «Нібулон», а також до вивезення до РФ викраденого українського зерна

СБУ повідомила про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України колишньому керівнику однієї з агрокомпаній Луганщини.

Слідство зібрало достатні докази його причетності до захоплення окупантами активів найпотужніших у регіоні підприємств агропромислового комплексу ПАТ «Агротон» та ООО СП «Нібулон», а також до незаконного вивезення до рф української зернової продукції.

Задокументовано, що у травні-липні 2022 року окупаційний «уряд» так зв. «лнр» ухвалив низку юридично нікчемних «правових актів», які мали створити видимість законності захопленню окупантами майна цих сільськогосподарських компаній.

У результаті прийняття злочинних рішень, на базі захоплених підприємств загарбники створили так зв. «ООО «Луганская агропромышленная компания».

Її генеральним директором став громадянин рф, підприємець із Краснодарського краю. А посаду «исполнительного директора» створеного рашистами «ООО» отримав один із керівників ПАТ «Агротон», який пішов на співпрацю з окупантами.

Він організував роботу окупаційного підприємства на базі фірми «Агротон» та розпочав ведення господарської діяльності.

Зокрема, на початку липня 2022 р. разом з «главою лнр» він розпочав «уборочную кампанию» із збору на тимчасово окупованій території області зерна, засіяного українськими аграріями.

У серпні минулого року за його участю було організовано вивезення зернової продукції, викраденої з елеваторів та складських приміщень агропідприємств Луганщини, до рф для реалізації.

СБУ повідомила «исполнительному директору» окупаційного агропідприємства про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2) та у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганські областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях – м. Сєвєродонецьк