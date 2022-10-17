Повідомлено про підозру колаборанту, який обійняв посаду «головлікаря» незаконно створеної окупантами медустанови у Сєвєродонецьку

За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру у колабораційній діяльності місцевому мешканцю, який очолив медичну установу так званої «лнр» у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що після захоплення міста збройними силами рф та військами так званої «лнр» завідувач одного з відділень міської лікарні почав співпрацювати з окупаційною владою держави-агресора.

На початку червня 2022 року він добровільно обійняв посаду «головного лікаря Сєвєродонецької центральної міської багатопрофільної лікарні». Так звана «державна установа» псевдореспубліки підпорядковується фейковому «міністерству охорони здоров’я лнр».

Під керівництвом окупантів 58-річний чоловік організовує роботу незаконно створеної медичної установи так званої «лнр», забезпечує державну політику та нормативно-правове регулювання у сфері охорони здоров’я на тимчасово окупованій території м. Сєвєродонецька та Сєвєродонецького району Луганщини.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької окружної прокуратури)