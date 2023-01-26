Повідомлено про підозру колаборанту, який очолив псевдоорган в окупованій Снігурівці на Миколаївщині

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури 44-річному мещканцю міста Снігурівка Баштанського району заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч.5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації російськими військами території Миколаївської області підозрюваний підтримав режим країни-агресора та почав співпрацювати з ворогом. Він добровільно очолив так зване «муниципальное унитарное предприятие «Снигиревское благоустройство».

На псевдопосаді колаборант здійснював прийом на роботу працівників, встановлював графік роботи, проводив наради, надавав вказівки працівникам бухгалтерського відділу на здійснення виплат заробітної плати та матеріальної допомоги працівникам підприємства в грошовій валюті рф, формував та передавав звітність роботи підприємства, здійснював розпорядження комунальним майном, яке поставлено на облік незаконно створеного підприємства.

Готуються необхідні процесуальні документи для оголошення підозрюваного у розшук та подальшого здійснення спеціального досудового розслідування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими УСБ України в Миколаївській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура