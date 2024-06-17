Повідомлено про підозру колишньому держексперту Міністерства освіти та науки, який називав сучасну Україну «колонією» заходу та висміював її незалежність

Правопорушник виклав допис у фейсбуці, яким закликав до розпалювання національної ворожнечі. За скоєне чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Слідчими Подільського управління поліції здійснюється досудове розслідування за фактом публікації колишнього державного експерта Міністерства освіти та науки України, оприлюдненої у нього на особистій сторінці у фейсбуці.

У своєму дописі 34-річний автор посту висловлював думку про те, що вихід України зі складу СРСР став для українців помилкою, оскільки країна стала «колонією» заходу й втратила свою незалежність. Крім того підозрюваний вказував громадянам на їх хибні очікування на світле майбутнє, а також називав їх «недолугими» та такими, що «не заслуговують на життя».

Згідно із проведеною судовою експертизою, такі твердження принижують національну честь та гідність українців, а також спрямовані на розпалювання національної ворожнечі.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх національної, належності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.

Злочин було викрито спільно з співробітниками УЗНД ГУ Служби безпеки України у м. Києві та Київської області та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури

Відділ комунікації поліції Києва