Повідомлено про підозру колишньому «козаку», який очолив управління ЖКГ в окупаційній адміністрації Лисичанська

За процесуального керівництва Лисичанської окружної прокуратури Луганської області місцевому жителю повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у липні 2022 року чоловік почав співпрацювати з окупаційною владою держави-агресора. Добровільно обійняв посаду так званого «начальника управління житлово-комунального господарства адміністрації міста Лисичанська лнр».

Він контролює стан справ у сфері ЖКГ захопленого ворогом міста, керує діяльністю підпорядкованих відділів та координує їх роботу.

Фігурант – колишній учасник незаконного збройного формування «козацька національна гвардія всевеликого війська Донського ім. М. І. Платова». Раніше був заочно засуджений до 12 років 6 місяців позбавлення волі. Увесь цей час переховувався на території так званої «лнр».

Чоловіка засудили за ряд злочинів під час тимчасової окупації Лисичанська у 2014 році. Встановлено, що з травня по липень він у складі групи з п’яти осіб контролював блокпост на виїзді з міста в напрямку Бахмута.

Засуджений та інші учасники групи затримували місцеве населення за порушення «комендантської години» або перебування у нетверезому стані. Утримували людей у приміщенні колишнього Лисичанського м’ясокомбінату та змушували виконувати фізичну роботу.

Учасники незаконного збройного формування обстрілювали позиції Збройних Сил України зі стрілецької зброї та гранатометів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора