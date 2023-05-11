Повідомлено про підозру командиру підрозділу росгвардії та трьом його спільникам, які катували українців на Херсонщині

Слідчі відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури повідомили про підозру росгвардійцям, які організували катівню у приміщенні ізолятору тимчасового тримання.

Над розкриттям та документуванням злочинів, скоєних військовими рф під час окупації міста, працювали слідчі спеціалізованого відділу з розслідування воєнних злочинів за оперативного супроводу співробітників управління карного розшуку, управління оперативно-технічних заходів, відділу кримінального аналізу, кіберполіції та Служби безпеки України.

Слідчі з’ясували, що з березня по жовтень 2022 року у приміщенні ІТТ ГУНП в Херсонській області військовослужбовці країни-агресора організували катівню та незаконно утримували у ній громадян України й піддавали їх тортурам.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що у катівнях утримували близько 400 жителів Херсона та області. Нині в якості потерпілих слідчі допитали більше 200 громадян. Також у ході розслідування поліцейські встановили особи дев’ятьох росгвардійців та двох колоборантів-колишніх поліцейських, які причетні до функціонування катівні.

Відомо, що командир підрозділу росгвардії брав участь у захопленні ІТТ та організації у ньому катівні. Ще 8 рядових росгвардійців здійснювали охорону, конвоювали затриманих, брали участь у тортурах та катували українців. Двоє колобарантів-колишніх поліцейських проводили обшуки, після яких людей поміщали до ІТТ. Серед викрадених були переважно проукраїнські активісти, волонтери, ветерани, родичі правоохоронців.

Нині організатору катівні – командиру підрозділу росгвардії та трьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 «Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», ч. 1 ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області