Повідомлено про підозру командиру російських окупантів, причетних до розстрілів людей на перехресті Вокзальної та Яблунської в Бучі

Ідентифіковано всіх 12 військовослужбовців, які у період із 5 по 9 березня 2022 року на розі цих вулиць вбили 16 цивільних. Серед загиблих — жінка з червоним манікюром, чоловік на велосипеді та волонтерка в мікроавтобусі, фото яких після деокупації Бучі облетіли всі світові ЗМІ.

Серед вбитих росіянами мирних людей – жінки, чоловіки та діти віком від 14 до 69 років . Усі вони були розстріляні з автоматів і бойових машин у той момент, коли намагалися доїхати на роботу чи до родичів, евакуювати родину із зони бойових дій або просто знайти їжу.

Слідчі поліції проробили колосальну роботу: вони детально вивчили всі обставини цього воєнного злочину та ідентифікували всіх російських військових, причетних до вбивств. Встановлено, що це – 12 десантників 234-го десантно-штурмового полку зі пскова. Їхній командир віддав наказ зайняти сектор на перехресті вулиць Вокзальної та Яблунської й вести вогонь на ураження по всіх, хто потрапляв у їхнє поле зору. Він особисто контролював виконання наказу, давав вказівки щодо облаштування вогневих позицій і чергування на них російських військових.

Поліцейські зібрали численні докази, які підтверджують факт віддання наказу на розстріл цивільних командиром псковських десантників. Слідчі повідомили йому про підозру у відданні наказу, що порушує закони та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За скоєне фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Поліцейські співпрацюють із представниками Міжнародного кримінального суду, щоб отримані докази стали основою для притягнення до відповідальності військово-політичне керівництво рф в міжнародних судах.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент комунікації за матеріалами

Головного слідчого управління

Національної поліції України