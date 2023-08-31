Повідомлено про підозру командиру розвідгрупи російських окупантів, який наказав розстріляти українську родину під час окупації Бучі

Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових убивств цивільного населення під час окупації Київщини.

Зловмисником є старший лейтенант Вадим Овчинніков – командир розвідувального взводу розвідроти 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії східного військового округу зс рф.

Встановлено, що його підрозділ брав безпосередню учать у захопленні селищ Северинівка, Мотижин та Копилів Бучанського району.

На період тимчасової окупації населених пунктів російський командир разом зі своїми підлеглими на бронетехніці об’їжджали територію для залякування місцевих жителів.

Під час одного з таких «рейдів» на початку березня 2022 року Овчинніков наказав відкрити вогонь по двох легкових автомобілях з цивільними, які рухалися назустріч ворожому БМП.

У постраждалих авто перебувала українська родина, яка намагалась виїхати із Северинівки до Умані, що на Черкащині.

Унаслідок російського обстрілу з автоматичної зброї на місці загинули чоловік з дружиною та їхня 15-річна донька. Вижити вдалося лише молодшій 9-річній донці.

За даними слідства, злочинний наказ на розстріл місцевих жителів виконували 5 підлеглих Овчиннікова:

▪️ молодший сержант Михайло Жаркий;

▪️ єфрейтор Алдар Гарматаров;

▪️ єфрейтор Сергій Зваричевський;

▪️ єфрейтор Артем Бєліков;

▪️ рядовий Іван Нагуманов.

Крім того, злочини цих окупантів підтвердив один з російських військовополонених, який на час розстрілу української родини перебував в одному районі з підрозділом Овчиннікова.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім шістьом воєнним злочинцям про підозру за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для справедливого покарання російських воєнних злочинців незалежно від місця їхнього перебування.

Служба безпеки України