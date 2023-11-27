Повідомлено про підозру киянину, який виклав в інтернет відеозапис з персональними даними військових

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру мешканцю міста Києва за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний в порушення режиму комендантської години рухався о 02:00 на власному автомобілі по місту Києву. Він був зупинений працівниками поліції та військовими для перевірки документів.

Під час перевірки документів підозрюваний здійснив відеозапис спілкування з військовослужбовцями, на якому були зафіксовані їх персональні дані.

Після цього чоловік опублікував вказаний відеозапис на своїй сторінці в одній із соціальних мереж.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідство триває.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Пресслужба Київської міської прокуратури