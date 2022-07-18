Повідомлено про підозру киянину за надання забаря прикордоннику при спробі незаконного перетину держкордону

За процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури повідомлено про підозру 27-річному жителю м. Києва у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Слідством установлено, що правопорушник з метою перетину державного кордону України під час проходження прикордонного контролю пред`явив відповідні документи працівникам Державної прикордонної служби України.

Отримавши законну відмову у перетині кордону чоловік мав на меті перетнути державний кордон України за будь-яких обставин, після чого надав посадовцю прикордонної служби грошові кошти в сумі 2000 доларів США, як «винагороду» за безперешкодний перетин державного кордону України.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом, підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 4 років.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури