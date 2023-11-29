Повідомлено про підозру луганчанину, який став «заступником міністра праці та соціальної політики лнр»
За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру жителю Луганська у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, підозрюваний ‒ колишній бухгалтер-економіст місцевого підприємства.
Після захоплення окремих територій Луганської області у 2014 році чоловік почав підтримувати ворога.
У подальшому, за активну проросійську позицію отримав посаду «начальника відділу контролю діяльності лікувально-профілактичних установ міністерства охорони здоров’я лнр».
Улітку 2021 року був «тимчасово виконуючим обов’язки міністра праці та соціальної політики лнр», а з 2022 року й дотепер обіймає посаду «заступника міністра».
Підозрюваний бере участь у міжнародних форумах, які проходять на території рф, зустрічається з представниками делегацій з Москви.
Крім того, на камери пропагандистських медіа розповідає про введення пілотного проєкту з «впровадження системи довготривалого догляду за людьми похилого віку та інвалідами на території «лнр».
Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Сєвєродонецької окружної прокуратури)