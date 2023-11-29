Повідомлено про підозру луганчанину, який став «заступником міністра праці та соціальної політики лнр»

За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру жителю Луганська у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний ‒ колишній бухгалтер-економіст місцевого підприємства.

Після захоплення окремих територій Луганської області у 2014 році чоловік почав підтримувати ворога.

У подальшому, за активну проросійську позицію отримав посаду «начальника відділу контролю діяльності лікувально-профілактичних установ міністерства охорони здоров’я лнр».

Улітку 2021 року був «тимчасово виконуючим обов’язки міністра праці та соціальної політики лнр», а з 2022 року й дотепер обіймає посаду «заступника міністра».

Підозрюваний бере участь у міжнародних форумах, які проходять на території рф, зустрічається з представниками делегацій з Москви.

Крім того, на камери пропагандистських медіа розповідає про введення пілотного проєкту з «впровадження системи довготривалого догляду за людьми похилого віку та інвалідами на території «лнр».

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької окружної прокуратури)