Повідомлено про підозру мешканці Чугуєва, яка розповідала глядачам прямого ефіру в соцмережі, як мріє про приїзд російського очільника

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 24-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, жінка, яка переїхала до Чугуєва з Луганська, підтримувала на просторах інтернету дії країна-агресора.

У прямому ефірі відомої соціальної мережі вона говорить про те, що хоче до російського очільника, мріє про те, щоб він приїхав. При цьому РФ колаборантка називає «класною державою».

Дізнання проводять дізнавачі Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура