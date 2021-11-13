Повідомлено про підозру мешканці Одещини, яка нацькувала на боржника так званого «смотрящого»

За звернення до особи, яка може здійснювати злочинний вплив та перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу підозрюваній може загрожувати від трьох до семи років ув’язнення.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі обласної поліції, підприємиця звернулась до так званого «смотрящого» за містом Чорноморськ за допомогою. Вона надала у борг 2500 тисячі доларів США, частину якого їй повернули та залишилися винними ще 800. Однак, жінка почала вимагати сплати 1450 доларів США. Коли отримала відмову про повернення саме такої суми, звернулася до «кримінального авторитета».

Останній разом зі своїм спільником, який також має зв’язки з представниками регіонального криміналітету, з погрозами «вибивали» від чоловіка повернення коштів.

У травні поліцейські затримали обох «авторитетів» під час отримання коштів від потерпілого. Їм було повідомлено про підозри, а судом взято під варту без права внесення застави.

Окрім вимагання, «смотрящому» за містом також інкримінують встановлення або поширення злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 КК України).

Учора, 12 листопада, на підставі отриманих доказів підприємиці, яка звернулася до «авторитета» повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255-3 та ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

За скоєне жінці може загрожувати покарання у вигляді від трьох до семи років ув’язнення.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Одеська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України