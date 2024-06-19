Повідомлено про підозру мешканцю Київщини, який вигукував проросійські гасла

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Київщини за фактом глорифікації осіб, які здійснюють збройну агресію рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, 26 лютого 2024 року в одному з Тelegram-каналів опубліковано відеозапис, у якому зафіксовано, як на Київщині компанія молодиків святкувала повноліття одного з них. Підозрюваний вигукував гасла держави-агресора і здійснював постріли в повітря.

Відповідно до висновків експертизи, у його висловлюваннях містилася глорифікація учасників російського вторгнення в Україну та збройної агресії проти України.

Раніше юнаку повідомлено про підозру за ст. 296 КК України (хуліганство), обвинувальний акт скеровано до суду.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Обухівського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу

ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура