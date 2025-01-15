Повідомлено про підозру начальнику штабу, який допустив безпідставне нарахування ₴4 млн. «бойових» військовим

Працівники ДБР за сприяння СБУ повідомили про підозру начальнику штабу одного з військових підрозділів на Миколаївщині, який допустив безпідставне нараховування доплат військовим, які не брали участі у бойових діях.

У червні 2024 року посадовець доручив займатись нарахуванням виплат підлеглому без достатнього фахового досвіду. Останній, своєю чергою, оформив побратимам винагороду, яка призначається лише у разі безпосередньої участі у бойових діях. Посадовець не перевірив дії підлеглого та погодив документи про нарахування грошей.

Загальна сума встановлених збитків державі становить понад 4,3 млн гривень.

Державне бюро розслідувань