Повідомлено про підозру «начальнику відділу економіки» адміністрації окупантів у Біловодську

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Щастинського району, який підтримав окупаційний режим країни-агресора.

Слідством встановлено, що до початку російської збройної агресії 24-річний чоловік працював головним спеціалістом фінансового відділу Біловодської селищної ради. Після захоплення території Луганщини почав співпрацювати з окупаційною владою рф.

У серпні 2022 року підозрюваного призначено керувати «відділом економіки» у так званій «адміністрації Біловодського району лнр». Він сприяв передачі загарбникам наявних у громаді коштів для фінансування окупаційного «органу влади».

Незаконно створена «адміністрація» псевдореспубліки діє на території тимчасово окупованого Біловодська на Старобільщині. У ній фігурант виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Дії ексдержслужбовця кваліфіковані як колабораційна діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіка у розшук та обрання запобіжного заходу.

Йому загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативний супровід – Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури