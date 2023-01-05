Повідомлено про підозру «начальнику відділу економіки» адміністрації окупантів у Біловодську
За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Щастинського району, який підтримав окупаційний режим країни-агресора.
Слідством встановлено, що до початку російської збройної агресії 24-річний чоловік працював головним спеціалістом фінансового відділу Біловодської селищної ради. Після захоплення території Луганщини почав співпрацювати з окупаційною владою рф.
У серпні 2022 року підозрюваного призначено керувати «відділом економіки» у так званій «адміністрації Біловодського району лнр». Він сприяв передачі загарбникам наявних у громаді коштів для фінансування окупаційного «органу влади».
Незаконно створена «адміністрація» псевдореспубліки діє на території тимчасово окупованого Біловодська на Старобільщині. У ній фігурант виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.
Дії ексдержслужбовця кваліфіковані як колабораційна діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіка у розшук та обрання запобіжного заходу.
Йому загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з можливою конфіскацією майна.
Спеціальне досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативний супровід – Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратуриTweet