Повідомлено про підозру начальниці цеху підприємства на Шепетівщині, чиї дії призвели до загибелі людини

За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури повідомлено про підозру начальнику цеху виробничого підприємства у порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 271 КК України).

У 2022 році жінка допустила до роботи працівника на посаді кочегара без письмового оформлення трудового договору, проходження інструктажу з питань охорони праці та протипожежної безпеки. Також вона не забезпечила технічно правильної експлуатації та устаткування котельні.

Окрім того, чоловік приступив до виконання обов’язків без проходження відповідного навчання за відповідною програмою та отримання ним посвідчення на право обслуговування котлів.

Такі дії підозрюваної призвели до того, що під час виникнення пожежі, зумовленої порушенням правил експлуатації компресорної установки, кочегар отримав 90% опіків поверхні тіла та загинув.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури