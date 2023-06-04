Повідомлено про підозру «народному меру Тернополя», який публічно виправдовував російську агресію та поширював наративи кремлівської пропаганди

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Зловмисником виявився 46-річний тернополянин, «послідовник» колаборанта Стремоусова та сепаратиста Балахніна. Він використовував популярні соціальні мережі для заперечення воєнних злочинів окупантів та возвеличення російських загарбників.

У ході досудового розслідування встановлено, що після повномасштабного вторгнення військ рф, тернополянин публічно проводив агітаційну діяльність, якою намагався виправдати дії російської влади та заперечував факти збройної агресії.

слідчі повідомили про підозру «народному меру тернополя», який публічно виправдовував збройну агресію рф та поширював наративи кремлівської пропаганди

Агітатор поширював у соціальних мережах зрежисоване російськими пропагандистами відео, на якому нібито евакуйовані росіянами жителі Маріуполя звинувачують українських захисників у обстрілах мирного населення та дякують окупантам за їхнє «звільнення» з охопленого вуличними боями міста.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру згідно з ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

За проведення антиукраїнської агітаційної діяльності йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Тривають слідчо-оперативні заходи, спрямовані на встановлення усіх обставин протиправних дій фігуранта, в тому числі й факту його можливої співпраці зі спецслужбами країни-агресора.

Заходи із викриття та документування протиправної діяльності здійснювали оперативники УСБУ та слідчі Тернопільського РУ поліції ГУНП України в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області

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