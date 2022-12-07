Повідомлено про підозру очільнику окупаційної поліції одного з районів Луганської області
Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який очолив відділ окупаційної поліції загарбників у Кремінній Луганської області.
Правоохоронець після захоплення російськими військами міста залишився на тимчасово окуповані території та обійняв посаду керівника так званого «Кремінського відділу поліції мвд лнр».
Він займався перевіркою документів у місцевого населення та підбирав собі підлеглих, агітуючи людей працювати на окупантів.
Крім того, працівники ДБР повідомили про підозру молодику, який навчався у вищому навчальному закладі системи МВС України.
Після початку російського вторгнення він зустрівся з представниками окупаційної влади та погодився розпочати службу в так званих правоохоронних органах «лнр».
Хлопець прийняв «присягу» на вірність окупантам та обійняв посаду у так званому «Новопсковському районному відділі внутрішніх справ мвс лнр».
Обом фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Санкція статі передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура.
Державне бюро розслідувань застерігає усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини є невідворотним.Tweet