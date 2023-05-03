Повідомлено про підозру очільниці організації «Волонтери Ахмата» на тимчасово окупованій території Луганщини

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру жительці міста Рубіжне, яка очолила проросійську волонтерську організацію «Волонтери Ахмата» на тимчасово окупованій території.

Їй інкримінується виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників (ч. 1, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, з травня 2022 року підозрювана добровільно почала керувати у захопленому ворогом місті «кадирівським» волонтерським рухом.

Під час неодноразової участі у масових заходах вона публічно возвеличувала росію і так звану «лнр». Висловлювала вдячність бійцям спецназу «Ахмат» та особисто голові Чеченської Республіки.

Дякувала за створення волонтерської організації та закликала молодь вступати до її рядів.

Протиправну діяльність на користь держави-агресора підозрювана продовжує дотепер.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора