Повідомлено про підозру організаторам шахрайської схеми щодо привласнення нерухомого майна

Зловмисники підробляли документи та здійснювали продаж комунальних об’єктів столиці. У злочинній схемі фігуранти використовували документи, виготовлені на території АР Крим ще до окупації.

У березні цього року поліцейські затримали трьох учасників злочинного угрупування. Ті намагалися продати за підробленими документами об’єкт нерухомості, що перебуває на балансі комунального підприємства столиці. Фігуранти використовували документи, виготовлені на території АР Крим ще до окупації.

Зловмисникам було оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі оперативники Управління протидії груповій та етнічній злочинності Департаменту карного розшуку Нацполіції спільно зі слідчими поліції в АР Крим та місті Севастополі встановили всіх учасників злочинної схеми.

Відтак ще двом фігурантам, зокрема організаторам злочинної схеми, оголошено підозри за ч.3 ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання організаторів злочину оперативники виявили та вилучили підроблені паспорти, «чорнові» записи, блокноти, щоденники, що стосувалися об’єктів нерухомого майна.

Слідчі дії тривають. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за процесуального керівництва прокуратори АР Крим та місті Севастополі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оперативники Нацполіції викрили злочинну групу на привласненні нерухомого майна за підробленими документами.

Управління комунікації Національної поліції України