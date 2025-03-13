Повідомлено про підозру організаторам схеми вивезення за кордон військових, які пішли в СЗЧ

Працівники ДБР за сприяння Нацполіції та Держприкордонслужби повідомили про підозру двом посадовцям правоохоронного органу з Вінницької області та місцевому мешканцю. Вони організували схему із переправлення за кордон військових, які перебували в СЗЧ.

Восени 2024 року фігуранти вирішили організувати нелегальний підробіток із вивозу за кордон військових, які перебували у розшуку за фактом самовільного залишення частини.

Використовуючи своє службове становище та знайомства ділки знаходили клієнтів та забезпечували їхнє перевезення до кордону з Молдовою у Вінницькій області. В подальшому втікачі пішки за вказаними маршрутами у супроводі підозрюваних залишали Україну.

Вартувала така послуга 6 тис. доларів США з людини. Кошти за нелегальний виїзд з України зловмисники отримували на криптогаманці цивільного учасника схеми.

6 березня 2025 року прикордонники затримали усіх трьох учасників схеми у селі Козлівка Тульчинського району при спробі переведення через кордон трьох військових з Одеси, що перебували в СЗЧ. В результаті було складено відповідні протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП, а затриманих доставлено до ДБР.

Працівники ДБР спільно з Нацполіцією провели необхідні слідчі дії та встановили усі обставини злочину.

Усім трьом організаторам оборудки повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Крім того, одному із військових, що намагалися нелегально виїхати з країни, також повідомлено про підозру у дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

Вирішується питання щодо повідомлення про підозри ще двом затриманим військовим.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Державне бюро розслідувань