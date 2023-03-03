Повідомлено про підозру п’ятьом бойовикам, які охороняли секретні тюрми рф і штурмували українські міста на Донеччині

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще п’ятьох учасників окупаційних угруповань рф, які воювали проти України.

Ними є бойовики терористичної організацій «днр», яких на початку повномасштабного вторгнення «перевели» до складу штурмових підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів південного військового округу зс рф.

Зловмисники потрапили у полон українських захисників під час боєзіткнень на східному фронті.

Одним із фігурантів виявився бойовик, який з 2014 року перебувавав у складі «розвідувального управління республіканської гвардії «днр».

У лавах терористичного угруповання охороняв секретні російські тюрми, в яких незаконно утримували учасників руху опору.

А після 24 лютого він брав безпосередню участь у штурмі українських міст на Донеччині.

Ще двоє бойовиків напередодні повномасштабної агресії вступили до так званої «народної міліції «днр», де їх призначили на «посади» стрільців.

Разом з іншими окупантами вони обстрілювали населені пункти на сході України, а також здійснювали інженерно-технічне облаштування ворожих позицій.

Також серед підозрюваних – бойовик, який у 2019 році добровільно приєднався до складу «2-го батальйону днр».

На посаді стрільця протитанкового артилерійського взводу рашистів брав участь у боях проти українських захисників у районі Василівки та Кам’янки на Донеччині.

Ще один фігурант – мешканець Горлівки, який у 2020 році приєднався до незаконного збройного формування «днр». Його направили служити у танковий батальйон на «посаду» навідника.

У лютому цього року його перекинули на Новобахмутівку, де разом з рашистами обстрілював житлові квартали, цивільні та енергетичні об’єкти критичної інфраструктури.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за 6-ма статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 258-3 (участь у терористичній організації);

ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Наразі зловмисники перебувають під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Полтавської, Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України