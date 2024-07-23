Повідомлено про підозру подружжю з Вінниччини, яке славило росію-агресорку та учасників т.зв. «сво»

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури подружжю з Хмільницького району Вінниччини повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікація осіб, які її здійснювали (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними сторони обвинувачення, громадянин України та його дружина – громадянка рф вели сторінки у забороненій російській соцмережі «Одноклассники» під власними іменами.

Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну подружжя використовувало цю інтернет-платформу для публічного засудження української військово-політичної ситуації та підтримки російських наративів. Зокрема підозрювані були підписані на російських авторів контенту, дописи яких підтримували і поширювали на велику аудиторію.

З-поміж іншого подружжя публікувало ліричні тексти про «велич росії», «родіну-мать» тощо, відеорядом до яких були пропагандистські зображення, як-то географічна карта рф з окупованим нею українським Кримом. А також – «величальні» вірші про живих учасників т. зв. сво і «скорботні» – про загиблих.

Протиправний зміст поширених повідомлень та публікацій підтверджено експертизами.

Наразі стосовно обох підозрюваних судом застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури